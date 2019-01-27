Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho

Publicado em 27 de janeiro de 2019 às 10:02
- Atualizado há 6 anos
Segundo Conricus, a delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes". "A delegação inclui forças K-9, bombeiros e uma unidade especial subaquática", afirmou o tenente-coronel.
Os militares israelenses estão respondendo a uma ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ofereceu a ajuda a Jair Bolsonaro. Fonte: Associated Press
