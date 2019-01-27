Home
Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho

A delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes"

Agência Estado

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2019 às 10:02

 - Atualizado há 6 anos

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: MOISéS SILVA/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

O tenente-coronel e chefe de comunicação da Força de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, disse neste domingo (27) que uma delegação de 130 homens e mulheres está a caminho de Brumadinho, em Minas Gerais, para ajudar no resgate de pessoas soterradas pela barragem da Vale, que se rompeu na sexta-feira. Até o momento, foram confirmadas 34 mortes.

Segundo Conricus, a delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes". "A delegação inclui forças K-9, bombeiros e uma unidade especial subaquática", afirmou o tenente-coronel.

Os militares israelenses estão respondendo a uma ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ofereceu a ajuda a Jair Bolsonaro. Fonte: Associated Press

