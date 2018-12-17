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Investigação

Investigação sobre João de Deus se concentra em 15 casos, diz delegado

'A Polícia Civil persiste focada na formação da prova', afirmou o delegado André Fernandes

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 23:38
Delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes Crédito: Marcos Souza/Estadão Conteúdo
O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, disse neste domingo (16) que a investigação sobre as denúncias de abuso sexual contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, vai se concentrar em 15 casos e que a polícia irá focar, a partir de agora, a "formação da prova".
"A polícia civil está analisando caso a caso e está se concentrando na questão do abuso (sexual). O grande desafio é provar essa situação. A Polícia Civil persiste focada na formação da prova. Tem muitos crimes que estão prescritos, mas vítimas que comparecem atuarão como testemunha", afirmou.

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