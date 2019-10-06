Vaza Jato

Investigação quer esclarecer se houve pagamento por conversas hackeadas

Mensagens de procuradores da República e do então juiz Sergio Moro sobre a Lava Jato foram expostas

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 13:37 - Atualizado há 6 anos

FOLHAPRESS - Passados 75 dias das primeiras prisões e com duas operações deflagradas, a investigação da Polícia Federal sobre a invasão de contas de Telegram de autoridades já chegou aos suspeitos do hackeamento, descobriu o modus operandi do grupo e caminha para uma terceira fase.

Computador e-mail hackers Crédito: Divulgação

A apuração busca esclarecer se há pessoas acima das já identificadas no esquema, continua à procura de eventual pagamento pela divulgação das mensagens da Lava Jato e quer garantir que todo o conteúdo capturado de autoridades tenha sido recuperado.

A expectativa é que o estudante Luiz Henrique Molição, 19, preso em setembro na segunda etapa da Operação Spoofing, possa dar detalhes da divulgação das conversas de procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol, e do ex-juiz Sergio Moro, atual ministro do governo Bolsonaro.

Molição é suspeito de ter feito parte dos contatos com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, a pedido do principal investigado pelos hackeamentos, Walter Delgatti Neto.

Enquanto os outros presos estão no presídio da Papuda, Molição permanece numa cela na Superintendência da PF em Brasília, onde é mais fácil para a polícia ouvi-lo e onde ele não tem contato com os demais investigados.

Leia mais Conselho desarquiva reclamação contra Deltan em caso das mensagens

Delgatti, que foi preso na primeira fase da Spoofing, em julho, afirmou à PF que agiu sozinho e repassou as mensagens ao Intercept de forma anônima, voluntária e sem pagamento.

A polícia, contudo, tem indícios fortes de que ele não atuou sozinho, mas com ajuda dos dois rapazes presos posteriormente: Molição, seu colega de classe em um curso de direito em Ribeirão Preto (SP), e Thiago Eliezer Martins Santos, um morador de Brasília especialista em informática.

A investigação conseguiu acessar os arquivos de um computador da marca Apple apreendido com Delgatti e encontrou duas pastas contendo conversas com uma pessoa apelidada de "Crash" -que a PF suspeita que seja Thiago Eliezer- e outra, de "Molissaum", que seria Molição.

No computador de Delgatti foi achado um áudio do jornalista Glenn conversando com um rapaz -que, mais tarde, foi identificado como Molição.

"Como tá agora tá saindo muita notícia sobre isso, a gente chego... Chegamos à conclusão que eles estão fazendo um jogo pra tentar desmoralizar o que tá acontecendo", disse Molição. "Hã ham", respondeu Glenn, num trecho transcrito pela PF.

O rapaz menciona que o "'grupo' pegou o Telegram de várias pessoas no ano passado (2018)", de acordo com a PF, o que contradiz outro trecho da oitiva de Delgatti, segundo o qual os hackeamentos tinham começado neste ano.

Molição teria sido incumbido de falar com Glenn porque Delgatti se desentendia com o jornalista quanto a pagamentos e não compreendia bem seu sotaque --o editor do Intercept é norte-americano.

O estudante falou à polícia, em 25 de setembro, que "Walter [Delgatti] tentou vender o conteúdo de contas de Telegram para Glenn Greenwald", conforme mensagens que leu em um celular dado a ele pelo colega, "entretanto Glenn teria se recusado a efetuar qualquer tipo de pagamento em troca do conteúdo".

O celular mencionado, um iPhone apelidado por Delgatti de "biriri", "espelhava" contas de terceiros. Nesse aparelho, Molição disse ter visto conversas de Telegram da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Ele também confirmou à PF que escreveu um texto crítico ao Ministério Público Federal, a pedido de Delgatti, para enviar a um jornalista como se tivesse partido de Joice.

Eliezer é suspeito de ter ensinado Delgatti a efetuar as invasões, pois tem conhecimentos avançados em informática e trabalhava nessa área.

Para a PF, Eliezer era "ao menos conhecedor das invasões de contas do Telegram que eram realizadas por Walter Delgatti Neto". Molição contou que, depois que Delgatti foi preso, recebeu uma mensagem de uma pessoa que ele acredita ser Eliezer, que escreveu: "Você deve saber quem eu sou, eu ajudava o garoto".

Foram localizadas 14 transferências de pequenos valores de Delgatti para Eliezer, como uma de R$ 4.500 em abril deste ano. A investigação, por ora, não afirma que as transferências tenham relação com as invasões de Telegram porque os dois são suspeitos também de praticarem fraudes eletrônicas para ganhar dinheiro.

Em seu primeiro depoimento em julho, Delgatti ficou em silêncio quando a polícia perguntou se ele conhecia Eliezer. Depois, disse que o conheceu pela internet e comprou dele uma Land Rover em 2018.

PF e Ministério Público Federal apontam suspeitas de uma série de crimes: invasão de dispositivo de informática de autoridades públicas, violação de sigilo telefônico sem autorização judicial, fraudes bancárias, estelionatos, lavagem de dinheiro e crime contra a Segurança Nacional (espionagem) -cuja pena é a mais alta, podendo chegar a 15 anos de prisão.

Na primeira fase da Spoofing, foram presos, além de Delgatti, Danilo Marques, Gustavo Henrique Elias Santos e sua mulher, Suelen Oliveira. Não há informações conhecidas de que os três tenham invadido o Telegram de autoridades, mas há indícios de que praticavam fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos.

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato ou não obteve resposta dos advogados de Delgatti, Eliezer, Elias Santos e Suelen.

Leia mais Conversas entre Manuela e hacker duraram nove dias, diz PF

"A defesa reitera a convicção na inocência de Luiz Molição", diz um dos advogados do estudante, Ademar Costa.

A defensora pública federal Manoela Cavalcanti Barros, que representa Danilo Marques, afirmou, em nota, que a prisão preventiva dele é ilegal porque, passados mais de 70 dias, "ainda não houve qualquer aprofundamento das investigações acerca das fraudes bancárias".

Quem são os investigados

Walter Delgatti Neto

Apontado como o principal suspeito de ter invadido contas de Telegram de autoridades. Disse à PF que atuou sozinho e repassou as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald, do site Intercept, de forma anônima, voluntária e sem receber dinheiro.

Também é suspeito de ter cometido fraudes bancárias

Thiago Eliezer Martins Santos

É suspeito de ter ensinado a Delgatti como fazer as invasões. PF aponta que, ao menos, ele sabia dos hackeamentos

Também é suspeito de envolvimento em fraudes eletrônicas anteriores

Luiz Henrique Molição

Colega de classe de Delgatti num curso de direito em Ribeirão Preto (SP), é suspeito de ter feito boa parte dos contatos com o jornalista Glenn a pedido do hacker. Para a PF, Molição colaborou com parte das invasões ou ao menos sabia bastante sobre elas

Amigo de Delgatti, é suspeito de emprestar seu nome para o hacker alugar uma casa em Ribeirão Preto (SP), contratar serviços de internet e abrir uma conta bancária.

Pode não ter participado do hackeamento, mas soube que Delgatti divulgou as mensagens

É suspeito de fraudes eletrônicas e bancárias

Gustavo Henrique Elias Santos

Amigo de Delgatti de Araraquara (SP), cidade natal de ambos, não há informações, por ora, de que tenha participado das invasões de Telegram

É suspeito de fraudes bancárias

Suelen Oliveira

Mulher de Elias Santos, não teria participado dos hackeamentos

É suspeita de ser parceira do marido em fraudes bancárias

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta