Intervenção no Rio vê manifestações como ameaça

O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pouco mais de cinco meses depois de a intervenção federal na segurança ser decretada, o general Walter Braga Netto publicou nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial do Estado uma portaria com todo o planejamento estratégico do trabalho. No documento, o Gabinete de Intervenção Federal, que já foi alvo de críticas pela falta de transparência de seus planos, reclama que não há liberdade de ação para a intervenção.

Ao fazer um histórico sobre o problema da violência no Rio, o interventor não poupa críticas ao governo do estado. Diz que a gestão ineficaz, fraudulenta e irresponsável dos recursos do estado implicou na insolvência do mesmo, agravado pela crise econômica nacional. E completa: Por tudo isso, não há liberdade de ação para as ações da intervenção federal, questionada desde sua decretação, seja por questões político-eleitorais, ideológicas ou de viabilidade técnica.

O documento lista, em um diagnóstico estratégico, oportunidades e ameaças do ambiente externo para que a intervenção alcance seus objetivos. O gabinete classifica, entre as ameaças, a realização de manifestações e protestos por parte de grupos sociais politizados, e a falta de apoio da população à intervenção. Esses dois fatores aparecem ao lado de outros como atuação da criminalidade organizada, revoltas, rebeliões e fugas de presos, insuficiência de recursos e ocorrência de fenômenos e catástrofes naturais, entre outros.

METAS E OBJETIVOS

O planejamento publicado ontem indica também os objetivos do Gabinete de Intervenção, com ações e prazos para implementação completa. São cinco objetivos: diminuição da criminalidade, recuperação da capacidade operativa dos órgãos, articulação de entes públicos, melhoria da qualidade de gestão do sistema prisional, e fortalecimento do caráter institucional da segurança. Nesse último quesito, uma das propostas da intervenção é realizar formaturas e organizar eventos em todas as datas cívicas e comemorativas nacionais, estaduais e corporativas.

Entre as metas, a maioria se refere ao aumento da capacidade operativa dos órgãos de segurança do Rio. Uma das metas, por exemplo, prevê a realização de inspeções de saúde em pelo menos 20% do pessoal licenciado do serviço da segurança pública, entre policiais e agentes penitenciários. Outra medida é empossar mil novos PMs aprovados em concurso. Também está previsto o retorno do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), a hora extra para policiais que permanecem nas ruas.

Para ampliar as tropas, a intervenção espera ainda reintegrar 10% dos profissionais cedidos, e estabelecer um quadro de prestadores de tarefa por tempo certo nos órgãos de segurança, uma espécie de serviço temporário.

O planejamento fala ainda em treinar de forma customizada 60% do efetivo dos batalhões especiais e das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). E redistribuir os efetivos das UPPs para batalhões, o que os generais já vêm fazendo. A aquisição de vários materiais também está prevista, para recuperar blindados, recompor a frota das instituições e adquirir armamentos e equipamentos de proteção individual. As compras, entretanto, ainda estão em fase pré-licitatória: dos R$ 1,2 bilhão liberados pela União, R$ 500 milhões tramitam em processos administrativos, segundo o Gabinete de Intervenção.

ESPECIALISTAS ANALISAM DOCUMENTO

Na avaliação da cientista política Walkiria Zambrzycki Dutra, que integra o Observatório da Intervenção e fez um estudo sobre o planejamento estratégico, a inclusão da pressão social no rol das ameaças, ainda que com conotação gerencial, é um dos pontos que chama a atenção no documento:

 É um ponto difícil de entender. A transparência na atuação das autoridades tem que ser uma bandeira. Não é uma ameaça. Obter informações na área da segurança pública, inclusive, é um desafio que a gente tem enfrentado ao longo do tempo.

Para José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina, a classificação das críticas da sociedade e de movimentos sociais e políticos como ameaças, de forma negativa, denota medo da reação popular aos atos da intervenção.

 Existe um certo medo da opinião pública, o que é normal, mas isso é mais uma justificativa para o insucesso. A intervenção continua priorizando a política do enfrentamento, e, como isso não mudou, logicamente a opinião pública vai se voltar contra a intervenção.

Para Leonardo Vizeu, professor de Direito Constitucional da Fundação Getulio Vargas (FGV) com especialização em segurança pública, essa parte da portaria contém um desabafo dos interventores em relação às críticas:

 Parece-me um desabafo pelas criticas que estão recebendo. Há falta de regras adequadas, falta de apoio da sociedade, excesso de críticas, somada à ausência dos resultados esperados.

Em nota, os interventores disseram que todas as ações da intervenção federal estão pautadas pelo princípio da legalidade, independentemente de qualquer tentativa de interferência. Em relação às ameaças, estão no contexto de uma ferramenta de planejamento (Matriz Swot) que permite diagnosticar estrategicamente as oportunidades e ameaças no ambiente externo que possam vir a impactar, caso ocorram, o cumprimento dos objetivos estratégicos.

'AMEAÇAS EXTERNAS' LISTADAS PELO COMANDO DE INTERVENÇÃO:

FALTA DE APOIO:

Falta de apoio da população está entre os itens. O baixo índice de credibilidade das instituições de segurança do Rio também

MANIFESTAÇÕES E PROTESTOS:

Realização de manifestações e protestos por parte de grupos sociais politizados é considerada um risco em potencial para a intervenção

A FORÇA DO CRIME ORGANIZADO:

Atuação da criminalidade organizada e violência urbana de qualquer natureza prejudica a intervenção, diz o documento

COMOÇÃO POPULAR:

Crimes de grande repercussão e comoção pública também são citados como ameaça. A vereadora Marielle Franco foi morta no início da intervenção

ÍNDICES DESFAVORÁVEIS:

Aumento dos índices de violência no estado durante a vigência da intervenção federal é um dos itens citados no plano estratégico

NATUREZA IMPLACÁVEL: