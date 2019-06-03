Home
Inscrições para o Sisu do 2º semestre começam nesta terça-feira

Podem participar do Sisu os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero