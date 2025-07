Educação

Inscrições para o Fies terminam nesta sexta (18); saiba como se inscrever

Programa do governo federal permite que estudantes concluam graduação sem pagar mensalidades durante o curso

Publicado em 18 de julho de 2025 às 09:33

SÃO PAULO - As inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira (18). O processo seletivo é referente ao segundo semestre deste ano e tem disponíveis 74.500 vagas em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares de ensino superior de todo o país.>

O programa de financiamento estudantil do governo federal permite que o aluno conclua a graduação sem precisar pagar as mensalidades durante o curso. Com isso, o início do pagamento é adiado para após o período da formatura, com valores proporcionais à renda do aluno.>

Página do Fies Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), metade das vagas abertas no processo seletivo será destinada para o Fies Social. O programa é voltado para estudantes inscritos no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) e que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277).>

Caso o estudante se enquadre nos critérios do Fies Social, ele terá o financiamento integral da graduação e até 100% dos encargos cobertos pelo programa.>

QUEM PODE SE INSCREVER NO FIES?

Para participar do programa, o candidato deve ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, ter alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento — matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza — e não ter zerado na redação. Além disso, o participante precisa ter renda familiar de até três salários mínimos (R$ 4.554).>

COMO FUNCIONA A INSCRIÇÃO DO FIES?

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do portal único de acesso ao ensino superior, na aba Fies, no site oficial do MEC.>

Após fazer o login com uma conta Gov.br, o estudante precisará preencher o formulário com as informações pessoais, como email, endereço, telefone e CPF.>

Print do formulário de inscrição do Fies 2025 na página oficial do MEC Reprodução A imagem mostra um formulário de cadastro com campos para inserir informações pessoais. À esquerda, há campos para 'Nome completo', 'CPF', 'Data de nascimento', 'RG', 'Data de emissão' e 'Sexo'. À direita, os campos incluem 'Estado civil', 'Nacionalidade', 'Endereço', 'Complemento', 'Bairro', 'Município' e 'CEP'. Há também um botão verde na parte inferior com a inscrição 'Enviar'. >

Em seguida, o participante deverá preencher a autodeclaração do perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência e informar a escolaridade.>

Nas próximas etapas, o estudante deve escolher os três cursos desejados e selecionar a instituição. Após isso, o candidato precisará informar os seus próprios dados financeiros e de cada membro familiar. Para encerrar a inscrição, o participante deve clicar no botão "concluir inscrição".>

COMO SERÁ A ORDEM E OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS?

Segundo o edital, a classificação será realizada "de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência".>

A ordem de priorização seguirá os seguintes critérios:>

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado. >

QUANDO SAIRÁ O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO FIES?

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 29 de julho. Após a divulgação e a aprovação no Fies, o candidato deve se encaminhar para a unidade da instituição escolhida e iniciar o processo de matrícula.>

CALENDÁRIO FIES 2025 - 2° semestre

Período de inscrição: até dia 18 de julho

Resultado da pré-seleção chamada única: 29 de julho

Complementação da inscrição: 30 de julho a 1° de agosto

Pré-seleção da lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro >

