Inscrições do Fies para o 2° semestre começam nesta segunda-feira (14)

Educação

Inscrições do Fies para o 2º semestre começam nesta segunda-feira (14)

Programa oferece mais de 112 mil vagas neste ano; prazo para as inscrições vai até o dia 18 de julho

Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O programa oferece mais de 112 mil vagas este ano. >

As inscrições vão até o dia 18 de julho, são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. >

Podem se inscrever no Fies os estudantes que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e que não tenham zerado a redação. Outro critério é possuir renda bruta familiar mensal per capta de até três salários mínimos.>