Inscrições do Fies 2018 foram prorrogadas até esta terça (24)

Estudante acessa o site do Fies Crédito: Guilherme Ferrari

página do Fies na internet. As inscrições para o Financiamento Estudantil (Fies) de 2018 foram prorrogadas até às 23h59 esta terça-feira (24). Quem quiser se inscrever é só acessar ana internet.

Não há previsão de alteração nas demais datas do cronograma do programa. A divulgação do resultado será nesta sexta-feira (27), de acordo com o ministério. Segundo o G1 do Espírito Santo, nesta edição, são 155 mil vagas ofertadas, sendo 50 mil com juro zero.

Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação foi feita porque o sistema apresentou falhas e estava ofertando vagas que não existiam. O ministério, então, entrou em contato com os estudantes que haviam feito inscrição em cursos sem vagas ofertadas para que refizessem o processo.

"Para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Ainda, para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais dois dias", diz o ministério em nota.

De acordo com o MEC, até a manhã desta segunda (23) já haviam sido feitas 170.190 inscrições. Podem participar da seleção os estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero.

Para concorrer pela modalidade de financiamento do programa estudantil, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

CRONOGRAMA

Inscrições: até 24 de julho

Resultado: 27 de julho

Complementação da inscrição: 27 a 31 de julho