Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Inscrições do Fies 2018 foram prorrogadas até esta terça (24)
Prazo

Inscrições do Fies 2018 foram prorrogadas até esta terça (24)

São 155 mil vagas de financiamento disponíveis; critérios são desempenho no Enem e renda per capita da família do estudante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 16:32

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 16:32

Estudante acessa o site do Fies Crédito: Guilherme Ferrari
As inscrições para o Financiamento Estudantil (Fies) de 2018 foram prorrogadas até às 23h59 esta terça-feira (24). Quem quiser se inscrever é só acessar a página do Fies na internet.
Não há previsão de alteração nas demais datas do cronograma do programa. A divulgação do resultado será nesta sexta-feira (27), de acordo com o ministério. Segundo o G1 do Espírito Santo, nesta edição, são 155 mil vagas ofertadas, sendo 50 mil com juro zero.
Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação foi feita porque o sistema apresentou falhas e estava ofertando vagas que não existiam. O ministério, então, entrou em contato com os estudantes que haviam feito inscrição em cursos sem vagas ofertadas para que refizessem o processo.
"Para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Ainda, para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais dois dias", diz o ministério em nota.
De acordo com o MEC, até a manhã desta segunda (23) já haviam sido feitas 170.190 inscrições. Podem participar da seleção os estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero.
Para concorrer pela modalidade de financiamento do programa estudantil, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. 
CRONOGRAMA
Inscrições: até 24 de julho
Resultado: 27 de julho
Complementação da inscrição: 27 a 31 de julho
Lista de espera (modalidade Fies): 1º a 24 de agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados