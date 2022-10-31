Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Inimigos na guerra, Putin e Zelensky parabenizam Lula por vitória nas eleições
Eleições 2022

Inimigos na guerra, Putin e Zelensky parabenizam Lula por vitória nas eleições

Presidente da Rússia afirma que quer aumentar a cooperação com o Brasil em todas as áreas. Líder ucraniano ressalta que Lula é amigo "de longa data" de seu país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2022 às 11:56

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:56

Inimigos na guerra, Putin e Zelensky cumprimentam Lula por vitória
Inimigos na guerra, Putin e Zelensky cumprimentam Lula por vitória Crédito: Montagem/Agência Estado
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vitória nas eleições presidenciais deste domingo (30).
Putin destacou, em nota, que espera que esforços conjuntos possam assegurar "o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas". 
“Aceite as minhas sinceras felicitações pela vitória nas eleições presidenciais. Os resultados delas confirmaram a sua grande autoridade política”, diz, ainda, um trecho da nota.

Veja Também

Lula diz que combate à miséria é sua missão; confira o discurso

Em guerra com a Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também parabenizou Lula pela sua vitória nas urnas para o Palácio do Planalto. Durante a campanha, Lula prometeu promover o diálogo entre russos e ucranianos para alcançar uma solução para o conflito, que já dura oito meses.
Em uma rede social, Zelensky destacou que o presidente eleito é "amigo de longa data" de seu país. "Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica Ucrânia-Brasil para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!", disse o líder ucraniano.

LEIA MAIS 

Biden e europeus correm para reconhecer vitória de Lula

China dá parabéns a Lula e Alckmin

Comissão da ONU acusa Rússia por crimes de guerra na Ucrânia

Putin discursa em Moscou e culpa a Otan por guerra da Ucrânia

Lula diz ser alvo de inveja por sair na Time, mas evita repetir polêmica sobre Ucrânia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Presidente Vladimir Putin Eleições 2022 Guerra da Ucrânia Volodymyr Zelensky
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados