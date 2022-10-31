Inimigos na guerra, Putin e Zelensky parabenizam Lula por vitória nas eleições

Inimigos na guerra, Putin e Zelensky cumprimentam Lula por vitória Crédito: Montagem/Agência Estado

Putin destacou, em nota, que espera que esforços conjuntos possam assegurar "o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas".

“Aceite as minhas sinceras felicitações pela vitória nas eleições presidenciais. Os resultados delas confirmaram a sua grande autoridade política”, diz, ainda, um trecho da nota.