Inimigos na guerra, Putin e Zelensky parabenizam Lula por vitória nas eleições

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vitória nas eleições presidenciais deste domingo (30).
Putin destacou, em nota, que espera que esforços conjuntos possam assegurar "o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas".
“Aceite as minhas sinceras felicitações pela vitória nas eleições presidenciais. Os resultados delas confirmaram a sua grande autoridade política”, diz, ainda, um trecho da nota.
Em guerra com a Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também parabenizou Lula pela sua vitória nas urnas para o Palácio do Planalto. Durante a campanha, Lula prometeu promover o diálogo entre russos e ucranianos para alcançar uma solução para o conflito, que já dura oito meses.
Em uma rede social, Zelensky destacou que o presidente eleito é "amigo de longa data" de seu país. "Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica Ucrânia-Brasil para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!", disse o líder ucraniano.