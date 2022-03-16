Presidente da Ucrânia cita 11 de Setembro e é aplaudido em fala ao Congresso dos EUA

Em pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos , o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001 quando pensarem no país dele e cobrou os EUA a imporem novas sanções contra a Rússia pela invasão que completa nesta quarta-feira (16) 21 dias.

"Lembrem-se do 11 de setembro quando pensarem na Ucrânia", disse Zelensky. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões.

Zelensky durante pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos, no auditório do Capitólio, em Washington Crédito: DREW ANGERER/ASSOCIATED PRESS/AG. ESTADO

Ao pedir novamente uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para impedir novos ataques, o presidente citou o líder de direitos civis norte-americano Martin Luther King Jr. e seu famoso discurso "Eu tenho um sonho".

"Eu tenho um sonho. Eu tenho uma necessidade - preciso proteger nossos céus", disse Zelenskyy, acrescentando estar grato pelo apoio que recebeu do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e do país. No entanto, completou, eles devem "fazer mais".

Veículos são parados em um bloqueio colocado por militares da defesa civil em uma estrada que leva ao centro de Kiev, na Ucrânia Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Dirigindo-se diretamente a Biden, o líder ucraniano pediu que ele seja o "líder da paz". Zelensky exibiu um vídeo com ataques a cidades ucranianas, com crianças chorando, pessoas mortas e prédios destruídos ao pedir a zona de exclusão aérea.