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Guerra com a Rússia

Presidente da Ucrânia cita 11 de Setembro e é aplaudido em fala ao Congresso dos EUA

Ao pedir zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para impedir novos ataques, Volodymyr Zelensky citou Luther King  e seu famoso discurso "Eu tenho um sonho"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2022 às 15:59

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:59

 Em pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001 quando pensarem no país dele e cobrou os EUA a imporem novas sanções contra a Rússia pela invasão que completa nesta quarta-feira (16) 21 dias.
"Lembrem-se do 11 de setembro quando pensarem na Ucrânia", disse Zelensky. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos, no auditório do Capitólio, em Washington (EUA), nesta quarta-feira (16)
Zelensky durante pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos, no auditório do Capitólio, em Washington Crédito: DREW ANGERER/ASSOCIATED PRESS/AG. ESTADO
Ao pedir novamente uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para impedir novos ataques, o presidente citou o líder de direitos civis norte-americano Martin Luther King Jr. e seu famoso discurso "Eu tenho um sonho".
"Eu tenho um sonho. Eu tenho uma necessidade - preciso proteger nossos céus", disse Zelenskyy, acrescentando estar grato pelo apoio que recebeu do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do país. No entanto, completou, eles devem "fazer mais".
As comitivas da Rússia e da Ucrânia se encontraram em Belarus para uma primeira negociação entre as duas partes, disse Mykhailo Podolyak, um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Veículos são parados em um bloqueio colocado por militares da defesa civil em uma estrada que leva ao centro de Kiev, na Ucrânia Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Dirigindo-se diretamente a Biden, o líder ucraniano pediu que ele seja o "líder da paz". Zelensky exibiu um vídeo com ataques a cidades ucranianas, com crianças chorando, pessoas mortas e prédios destruídos ao pedir a zona de exclusão aérea.
"O destino de nosso país está sendo decidido, o destino de nosso povo, se os ucranianos serão livres... A Rússia atacou não apenas nós, não apenas nossa terra, não apenas nossas cidades, fez uma ofensiva brutal contra nossos valores. Valores humanos básicos", continuou ele.

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