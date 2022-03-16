Presidente da Ucrânia cita 11 de Setembro e é aplaudido em fala ao Congresso dos EUA

Em pronunciamento feito por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001 quando pensarem no país dele e cobrou os EUA a imporem novas sanções contra a Rússia pela invasão que completa nesta quarta-feira (16) 21 dias.
"Lembrem-se do 11 de setembro quando pensarem na Ucrânia", disse Zelensky. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões.
Ao pedir novamente uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para impedir novos ataques, o presidente citou o líder de direitos civis norte-americano Martin Luther King Jr. e seu famoso discurso "Eu tenho um sonho".
"Eu tenho um sonho. Eu tenho uma necessidade - preciso proteger nossos céus", disse Zelenskyy, acrescentando estar grato pelo apoio que recebeu do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do país. No entanto, completou, eles devem "fazer mais".
Dirigindo-se diretamente a Biden, o líder ucraniano pediu que ele seja o "líder da paz". Zelensky exibiu um vídeo com ataques a cidades ucranianas, com crianças chorando, pessoas mortas e prédios destruídos ao pedir a zona de exclusão aérea.
"O destino de nosso país está sendo decidido, o destino de nosso povo, se os ucranianos serão livres... A Rússia atacou não apenas nós, não apenas nossa terra, não apenas nossas cidades, fez uma ofensiva brutal contra nossos valores. Valores humanos básicos", continuou ele.