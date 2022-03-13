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Guerra

Jornalista americano que cobria guerra na Ucrânia é morto em ataque

O anúncio da morte foi feito pelo chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov, que publicou uma imagem de Renaud e o crachá dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2022 às 12:03

Publicado em 13 de Março de 2022 às 12:03

Um jornalista americano que cobria a guerra na Ucrânia foi morto nos arredores da capital Kiev, informou neste domingo (13) o chefe da polícia local, segundo a agência Reuters.
Brent Renaud, 51, teria sido baleado quando forças russas abriram fogo contra um carro perto da cidade de Irpin, importante artéria para chegar à capital, disse o diário britânico The Guardian, citando a mesma fonte.
Jornalista Brent Renaud foi morto enquanto cobria guerra na Ucrânia
Jornalista Brent Renaud foi morto enquanto cobria guerra na Ucrânia Crédito: Reprodução/Nieman Foundation for Journalism at Harvard
Ele foi inicialmente identificado como repórter do The New York Times, mas o jornal americano divulgou uma nota lamentando sua morte e afirmando que Renaud havia colaborado para o diário pela última vez em 2015.
"Apesar de ele ter colaborado para o The Times no passado (a última vez em 2015), ele não estava na Ucrânia a serviço de nenhum setor do jornal. Notícias iniciais de que ele trabalhava para o jornal circularam porque ele usava uma credencial da empresa de uma pauta de muitos anos atrás."
Outro jornalista que estava com Renaud no momento também ficou ferido e foi levado para um hospital após o ataque. A polícia local fala em dois feridos, sem especificar quem é a outra pessoa.
Os dois homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danilo Shapovalov, méd

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