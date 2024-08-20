Influenciadora se confunde e paga R$ 195 mil em leilão de dois bois

A influenciadora digital Cela Lopes, natural do Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada e, para ela, bastante frustrante. Cela, que pretendia presentear o pai com dois bois adquiridos em um leilão, acabou descobrindo que não havia comprado os animais inteiros, mas apenas metade de cada um - e tudo isso por um valor bem mais elevado do que esperava.

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, Cela relatou o susto ao perceber que os valores de R$ 2.000 e R$ 4.500, anunciados no leilão, na verdade deveriam ser multiplicado por 30, totalizando R$ 195 mil por metade de dois bois. "Guardem essa informação: quando forem a um leilão e o valor for R$ 1.000, não é R$ 1.000, é isso vezes 30", alertou a influenciadora.

Despois da repercussão, Cela Lopes publicou uma foto em tom e piada a seus seguidores: "Depois que ela comprou gado, ela tá na skin boiadeira" Crédito: Reprodução/@cwla

Ainda tentando assimilar o que ocorreu, ela compartilhou o momento em que percebeu que não poderia cancelar a compra, para evitar problemas legais, e ainda brincou: "Alguém quer comprar metade de dois bois, por favor?". Ela compartilhou a reação de amigos e familiares ao receberem a noticia.