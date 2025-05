Aos 23 anos

Influenciadora mexicana é morta ao vivo durante 'live' no Tiktok

Autoridades investigam se foi feminicídio; suspeito fugiu de moto

Publicado em 15 de maio de 2025 às 06:14

Valeria Márquez postou foto nos Stories pouco antes de ser morta Crédito: Instagram/Reprodução

O Ministério Público do estado de Jalisco, no México, está investigando a morte de Valeria Márquez, uma influenciadora que foi atingida por dois tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Tiktok. >

O caso ocorreu na última terça-feira (13) em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara. Valeria foi assassinada dentro de seu salão de beleza por volta das 18h30 (horário local). Segundo o site local El Gráfico, as autoridades suspeitam de um feminicídio encomendado.>

Valeria tinha 23 anos e gravava vídeos sobre moda e beleza. No momento do ataque, ela estava ao vivo para seus 95 mil seguidores.>

As autoridades investigam se o crime foi encomendado pelo hondurenho Jesús Hernández, ex-namorado da influenciadora, que já estaria foragido. Valeria teria recebido ameaças do ex nos dias que antecederam a morte.>

>

Horas antes do assassinato, a influenciadora comentou com os fãs que alguém a havia a procurado para lhe entregar um presente. A pessoa teria dito a uma funcionária do salão que precisava entregar o presente em mãos porque "era caro".>

No vídeo, Valeria aparece interagindo com os fãs na transmissão ao vivo quando um homem chega ao salão de moto, se passando por um fornecedor. A influenciadora muta o áudio da transmissão para atendê-lo. O homem saca a arma de uma bolsa preta e dá três tiros em Valeria, um no abdômen e dois na cabeça.>

Valeria Márquez é morta a tiros em seu salão de beleza Crédito: Reprodução

Após os tiros, uma funcionária pega o celular de Valeria e interrompe a transmissão. A influenciadora morreu no local e o suspeito fugiu de moto. As imagens já foram retiradas da rede social.>

