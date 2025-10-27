Violência

Influenciador que postava críticas é morto a tiros no interior do CE

Gefferson William dos Santos, 33, conhecido como Rei do Fuá, chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem em uma moto, que fez os disparos; ele morreu no local

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:44

Gefferson Willian dos Santos foi morto a tiros em Brejo Santo, no Ceará Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um influenciador foi morto a tiros em Brejo Santo, no interior do Ceará, na noite deste domingo (26). Gefferson William dos Santos, 33, conhecido como Rei do Fuá, chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem em uma moto, que fez os disparos. Ele morreu no local. A vítima costumava publicar vídeos nas redes sociais com críticas políticos e empresários de Brejo Santo (a 499 quilômetros de Fortaleza), na região do Cariri. Ele tinha cerca de 20 mil seguidores no Instagram.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ele tinha antecedentes criminais — seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia. De acordo com a pasta, a Polícia Civil investiga o caso. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e se deslocaram até o local do crime.

