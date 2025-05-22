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Área restrita

Influenciador invade pista do Galeão, no Rio, e vira alvo de investigação da PF

Thiago Jatobá, que é surfista profissional, chegou a postar vídeo da invasão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2025 às 07:54

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 07:54

Influencer Thiago Jatobá no vídeo em que invade a área restrita para pousos e decolagens do aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio
Influencer Thiago Jatobá no vídeo em que invade a área restrita para pousos e decolagens do aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio Crédito: Reprodução/Redes
Um influenciador com milhares de seguidores nas redes sociais e outros dois jovens invadiram a pista de pouso e decolagem do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, para gravar vídeos que foram publicados nas redes sociais.
Thiago Jatobá, que é surfista profissional, aparece nas imagens junto ao irmão Gabriel Jatobá e um amigo na área restrita do terminal, à noite.
Polícia Federal, responsável pela segurança do local, disse que investiga o caso.
A reportagem tentou contato com o influenciador, mas não obteve retorno até esta publicação.
Com mais de 545 mil seguidores no TikTok e outros 128 mil no Instagram, Thiago Jatobá usa as redes sociais para publicar conteúdos de aventura e relacionados a prática de bodyboarder (uma categoria de surfe).
Em novembro, viralizou na internet após publicar um vídeo "surfando" em uma pedra. A postagem contou com mais de 4,5 milhões de visualizações.
Ele mesmo teria postado em seu perfil no TikTok a gravação em que aparece ao lado do irmão e outro jovem, na zona de decolagem e aterrissagem do Galeão, mas a postagem foi retirada do ar.
Nas imagens que circularam na internet, Thiago está, inicialmente, em uma área de mata próxima ao aeroporto, localizado na Ilha do Governador.
"Vamos tentar assistir a uma decolagem bem na pista do avião", diz o influenciador, enquanto os outros jovens se aproximam de uma divisória coberta por cerca farpada.
Um deles alerta para o risco: "Ficar na frente do avião eu acho que dá merda com o bagulho da turbina". Apesar do perigo, eles escalam a barreira e conseguem entrar. "Entramos aqui no aeroporto!", comemora Thiago.
Em seguida, eles se abaixam e apagam as lanternas dos celulares para evitar serem vistos, a poucos metros da pista usada para decolagens. No fim do vídeo, aparecem em pé, com uma aeronave passando próxima a eles. A gravação registra mais de um pouso ou aterrissagem.
Em nota, a Polícia Federal informou que "iniciou investigação para apurar as circunstâncias do fato e identificar os envolvidos na possível prática do crime previsto no artigo 261 do Código Penal (atentado contra a segurança do transporte aéreo), sem prejuízo de eventuais outros crimes".
O art. 261 cita: "expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea". A pena é de reclusão, de dois a cinco anos.
O RIOgaleão, concessionária que administra o aeroporto, afirmou colaborar com as autoridades e classificou o caso como uma violação grave. "Casos de invasão de pista podem configurar diversos crimes e infrações, incluindo atentado contra a segurança da aviação", disse em nota.

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