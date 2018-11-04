Inep desmente notícia falsa de que o Enem foi cancelado

Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal

Enem Circula nas redes sociais uma notícia falsa de que o Exame Nacional do Ensino Médio () foi cancelado, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame começa a ser aplicado hoje (4), às 13h30, horário de Brsília.

Segundo nota divulgada pelo Inep, circula nas redes sociais uma imagem falsa, simulando uma notícia do G1, informando que as provas do Enem 2018 foram canceladas após suspeitas de fraudes nas regiões Norte e Nordeste.

"A imagem é #FAKE [falsa]", diz o Instituto que confirma a aplicação do exame em todas as unidades da federação neste e no próximo domingo, 4 e 11 de novembro.

"Apenas os portais e redes sociais do Ministério da Educação e do Inep são fontes oficiais de informações sobre o Enem", esclarece o Inep.