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Amazônia

Incêndios na Amazônia podem dificultar acordo entre europeus e Mercosul

Pelo Twitter, presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que acordos serão prejudicados enquanto governo brasileiro permitir destruição da Amazônia

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 08:06
O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveu em seu Twitter neste sábado que é difícil imaginar uma "ratificação harmoniosa" do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, enquanto o governo brasileiro permite a destruição da Amazônia.

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