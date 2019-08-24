Incêndios na Amazônia podem dificultar acordo entre europeus e Mercosul

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveu em seu Twitter neste sábado que é difícil imaginar uma "ratificação harmoniosa" do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, enquanto o governo brasileiro permite a destruição da Amazônia.
Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 08:06
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