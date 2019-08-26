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Incêndios na Amazônia: 400 homens das Forças Armadas atuam no combate

Os militares vão combater incêndios, atender a população em risco, além de fiscalizar desmatamento ilegal, queimadas irregulares e garimpos clandestinos

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 05:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 05:11
De um total de 44 mil homens, efetivo das Forças Armadas disposto na Amazônia, cerca de 400 vão atuar inicialmente nas operações iniciadas no domingo (25) na região para dar combate a incêndios, atender a população exposta a risco, e reprimir os ilícitos ambientais - desmatamento ilegal, queimadas irregulares e garimpos clandestinos.
As três primeiras organizações designadas são do Estado de Rondônia: a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, a Delegacia Fluvial Regional e o Centro Regional de Vigilância, do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), todos de Porto Velho (RO).
> FAB divulga imagens do combate ao incêndio com aviões na Amazônia
O Palácio do Planalto informou no domingo (25), que serão liberadas nos próximos dias as primeiras parcelas dos R$ 28 milhões que servirão para pagar as contas da atividade extraordinária - verba que estava contingenciada.
O modelo das operações decorrentes do decreto de Garantia da Lei e da Ordem Ambiental (GLOA) que vai vigorar até o dia 24 de setembro ainda está sendo definido. A cobertura abrange 5,2 millhões de km², ocupando 61% do território nacional.
> Agro capixaba pode sofrer com os impactos da crise na Amazônia
Um levantamento recente da americana NASA e da agência espacial europeia estima em 400 bilhões a população de árvores adultas na Amazônia.
No Centro de Operações Conjuntas (COC) do Ministério da Defesa, instalado no sábado, em Brasília, pelo ministro Fernando Azevedo e Silva, ontem o dia foi de reuniões. Nos encontros, foram discutidas informações básicas da crise, incluídas as de inteligência, destinadas a subsidiar as instruções e diretrizes para as missões dos grupos de atuação em campo.
MAIS DE 4 MIL FOCOS
Já o primeiro contingente de 30 bombeiros da Força Nacional foi do Distrito Federal para Boa Vista, em Roraima. O time é formado por especialistas no controle de incêndios florestais. Há três semanas, a agência oficial de sensoriamento acusava cerca de 4.6 mil focos de calor e fogo em todo o Estado.
Crimes ambientais. Outra preocupação dos planejadores da Defesa é com a definição dos crimes ambientais. De acordo com um oficial do setor jurídico, "o conceito não é claro a não ser em situações óbvias, daí a necessidade de fixar uma apreciação de referência". Segundo o analista do MD, "seria crime a agressão severa aos recursos naturais, ao próprio ecossistema".
A dificuldade é decorrente de certas ambiguidades, explica. "Um fazendeiro pode queimar um pasto ou uma área plantada por ele; isso não é crime - mas passa a ser, se o fogo sair do controle e vier a atingir a mata original vizinha, por exemplo."

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