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Chamas

Incêndio em prédio residencial deixa dois mortos no Rio de Janeiro

O imóvel possui três andares e está localizado em Higienópolis, na zona norte

Publicado em 

17 set 2019 às 11:22

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:22

Incêndio atinge prédio em Higienópolis, na Zona Norte do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | G1
Um incêndio em um prédio residencial deixou dois mortos na manhã desta terça-feira (17) no bairro de Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 8h40 e o chamado foi atendido pelo Quartel de Ramos. O prédio tem três andares e fica na Rua Ubiratã, número 297.
O incêndio ocorreu no segundo andar e já foi controlado. Ao fazer a varredura, os agentes encontraram dois corpos, sendo um de criança e um de adulto.
> Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim
A Polícia Civil confirmou a morte de Bilongo Lando Domingos, de 40 anos, e Gabriel Kaleb Bilongo, de 1 ano. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a as diligências para apurar as causas do fogo.

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