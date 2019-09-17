Incêndio em prédio residencial deixa dois mortos no Rio de Janeiro

Um incêndio em um prédio residencial deixou dois mortos na manhã desta terça-feira (17) no bairro de Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 8h40 e o chamado foi atendido pelo Quartel de Ramos. O prédio tem três andares e fica na Rua Ubiratã, número 297.
O incêndio ocorreu no segundo andar e já foi controlado. Ao fazer a varredura, os agentes encontraram dois corpos, sendo um de criança e um de adulto.
A Polícia Civil confirmou a morte de Bilongo Lando Domingos, de 40 anos, e Gabriel Kaleb Bilongo, de 1 ano. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a as diligências para apurar as causas do fogo.