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Na madrugada

Incêndio em hotel de SC deixa nove feridos, dois em estado grave

Incêndio, que atingiu térreo e primeiro andar do hotel, deixou sete pessoas levemente feridas e duas com cerca de 80% do corpo queimado

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 09:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2022 às 09:08
Incêndio em hotel de SC deixa nove feridos, dois em estado grave
Incêndio em hotel de SC deixa nove feridos, dois em estado grave Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um incêndio na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (a cerca de 190 km de Florianópolis), deixou nove pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (26). Algumas das vítimas chegaram a pular das janelas para fugir das chamas.
Sete sofreram queimaduras leves ou intoxicação por causa da fumaça e duas tiveram ferimentos graves, com cerca de 80% do corpo queimado.
As informações são do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, que atendeu a ocorrência às 4h30, no bairro Ubatuba. No local, havia 32 pessoas quando o fogo começou.
De acordo com o subcomandante operacional Claudio Kuchta, o incêndio atingiu o térreo e o primeiro dos dois andares do hotel.
A chegada rápida dos bombeiros impediu que houvesse mais vítimas. Muitos dos hóspedes, todos de uma mesma empresa, conseguiram sair sozinhos, sem ferimentos, diz Kuchta.
Segundo ele, as vítimas com queimaduras leves e intoxicação foram levadas ao hospital da cidade. As duas que tiveram cerca de 80% do corpo queimado, porém, foram encaminhadas para o hospital de referência, em Joinville.
Com medo, alguns hóspedes jogaram colchões pelas janelas e pularam. Um deles, além da intoxicação, teve uma lesão no braço, causada pela queda, afirma o subcomandante.
Ele conta que, para o combate ao fogo, foram necessários 9.000 litros de água, dois caminhões e dez bombeiros, além de policiais militares e socorristas.
Uma perícia deve determinar qual foi a causa do incêndio, mas há suspeitas de que um curto-circuito possa ter dado início às chamas.
O hotel era alugado para trabalhadores de uma mesma empresa da construção civil que atua na cidade, afirma o bombeiro. Segundo as primeiras informações da corporação, o prédio estava com as vistorias de segurança em dia.

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