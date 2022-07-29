Incêndio destrói prédio de sede de prefeitura no Pará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um curto-circuito em um aparelho de ar condicionado provocou um incêndio de grandes proporções no prédio do Morro dos Ventos da prefeitura de Parauapebas (PA). O fogo teve início na manhã desta sexta-feira (29), no início do expediente municipal. Apesar dos danos físicos, o incidente não deixou feridos.

O fogo teve início na sala da Procuradoria-geral do município, no segundo piso da prefeitura. Assim que as chamas começaram a se espalhar por outras salas e uma espessa fumaça começou a tomar conta do prédio. Funcionários da segurança conseguiram evacuar totalmente o imóvel.

Acionado, o Corpo de Bombeiros compareceu ao local, mas apesar dos esforços, as equipes não conseguiam conter as chamas, mesmo com a ajuda dos carros-pipas da prefeitura. Além do vento, materiais inflamáveis dentro do edifício, como a enorme quantidade de documentos e papéis contribuíram para que as labaredas se expandissem rapidamente.

O fogo só foi contido no início da tarde, porém grande parte do imóvel já havia sido afetado pelas chamas. Um boletim de ocorrência do incêndio foi registrado pela Polícia Civil. A prefeitura irá aguardar a perícia dos bombeiros, para confirmar as causas do sinistro, e irá se reunir para adotar as medidas a serem tomadas para a reconstrução da prefeitura e locais de funcionamento das secretarias que funcionavam no prédio.

"Foi muito rápido, o pessoal estava trabalhando ali na sala da procuradoria quando o ar condicionado deu um curto-circuito", afirmou o síndico do edifício, Fabiano Zuba, em um vídeo publicado no stories do Instagram da prefeitura. "A gente tentou desligar o ar, mas quando viu a fumaça e o fogo já estavam se espalhando".

Na ocasião, computadores, mesas, cadeiras, armários de documentos e outros móveis foram destruídos pelas chamas.

Ele conta que as pessoas começaram a reclamar da dificuldade em respirar e os funcionários da segurança começaram a evacuar o prédio. "A vida é mais importante que esses documentos que estavam lá e a própria estrutura do prédio".

O prefeito Darci Lermen chegou a fazer uma live nas redes sociais para contar aos munícipes de Parauapebas o que estava acontecendo.

"Agora é planejar de novo, começar de novo. Não vamos parar, vamos retomar as atividades na segunda-feira. Não nesse local, certamente. Agora temos que tocar para a frente, não adianta baixar a cabeça por causa de um acidente desses. Tem que levantar a cabeça e reconstruir de novo", declarou Lermen.

Com relação às alegações que começaram a surgir em comentários nas redes sociais e grupos de WhatsApp, de que o incêndio pode ter sido "provocado" para a promoção de uma espécie de "queima de arquivo", a prefeitura disse, em nota, que tudo não passa de "mentiras" que estariam sendo veiculadas por "opositores".