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Tragédia

Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro e deixa mortos

Informações sobre a identidade das vítimas não foram reveladas. Ainda há outras pessoas internadas com queimaduras graves nas vias respiratórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2019 às 02:51

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 02:51

Um incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, ocorrido no início da noite da quinta-feira, 12, provocou a morte de ao menos 11 pessoas. Informações sobre a identidade das vítimas não foram reveladas. Ainda há outras pessoas internadas com queimaduras graves nas vias respiratórias.
> Enfermeiros trabalham com medo no Hospital Infantil de Vitória
Segundo a Defesa Civil do Estado informou ao canal GloboNews na madrugada desta sexta-feira, 13, há a possibilidade de que mais corpos sejam retirados do local. O Badim é um estabelecimento privado, que pertence à Rede DOr.
> Curto-circuito em gerador pode ter provocado incêndio em hospital no Rio
O incêndio foi provocado por um curto-circuito em um gerador, segundo o vice-governador do Rio, Claudio Castro (PSC). Quando as chamas se espalharam pelo prédio do hospital, dezenas de pacientes começaram a ser retirados às pressas. Muitos deles ficaram aguardando remoção na calçada, para desespero de familiares. Castro afirmou que 69 pessoas que estavam internadas foram conduzidas para outros hospitais.
No fim da noite de quinta, a morte de uma pessoa foi confirmada. Com o incêndio controlado, os bombeiros passaram então a fazer uma varredura do prédio do Badim. Na madrugada, outros corpos foram localizados no interior do edifício.
> Incêndio é controlado e pacientes são removidos de hospital no Rio
O Hospital Badim foi construído nos anos 2000 e conta com cerca de 200 leitos. No momento do incêndio, estava praticamente lotado.

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