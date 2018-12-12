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Incidente

Incêndio atinge comércio na região da 25 de Março em São Paulo

Equipes do Corpo de Bombeiros com 20 viaturas estão no local para conter as chamas

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 13:33
Incêndio de grandes proporções atinge loja na região da 25 de marco no centro de São Paulo Crédito: Marcelo Goncalves/Sigmapress
Um incêndio atinge na manhã desta quarta-feira (12), um prédio comercial de três pavimentos na esquina das Ruas Jorge Azam e Cavalheiro Basílio Jafet, região da 25 de Março, no centro da cidade de São Paulo. O fogo começou pouco depois das 8 horas. Não há relatos de feridos até o momento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas atuam no combate às chamas da loja 'A Gaivota'. Um trecho entorno do incidente está interditado, mas o restante do comércio na região, nas proximidades da Rua 25 de Março, funciona normalmente. No térreo, funciona uma loja de tecidos e uma lanchonetes. Ainda há muita fumaça preta no segundo e terceiro pavimentos.
Funcionário de uma loja localizada em frente ao comércio em chamas, o gerente Rafael dos Santos, de 27 anos, diz que a região está isolada. "Quando chegamos, às 9 horas, já estava pegando fogo. Só estamos com três funcionários na loja para, qualquer coisa, baixar as portas e ir embora."
O estoquista Anderson Oliveira, de 40 anos, chegou à loja (A Gaivota) logo após o início do incêndio. Segundo ele, o fogo começou no segundo andar, onde fica o estoque de tecidos, andar em que costuma trabalhar.
No entorno, há funcionários de diversas assustados e chorando. "Vi na hora que a fumaça estava começando. Fiquei apavorada", diz Letícia Pereira, de 19 anos, caixa de uma loja próxima

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