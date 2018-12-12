Incêndio atinge comércio na região da 25 de Março em São Paulo

Incêndio de grandes proporções atinge loja na região da 25 de marco no centro de São Paulo Crédito: Marcelo Goncalves/Sigmapress

Um incêndio atinge na manhã desta quarta-feira (12), um prédio comercial de três pavimentos na esquina das Ruas Jorge Azam e Cavalheiro Basílio Jafet, região da 25 de Março, no centro da cidade de São Paulo. O fogo começou pouco depois das 8 horas. Não há relatos de feridos até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas atuam no combate às chamas da loja 'A Gaivota'. Um trecho entorno do incidente está interditado, mas o restante do comércio na região, nas proximidades da Rua 25 de Março, funciona normalmente. No térreo, funciona uma loja de tecidos e uma lanchonetes. Ainda há muita fumaça preta no segundo e terceiro pavimentos.

Funcionário de uma loja localizada em frente ao comércio em chamas, o gerente Rafael dos Santos, de 27 anos, diz que a região está isolada. "Quando chegamos, às 9 horas, já estava pegando fogo. Só estamos com três funcionários na loja para, qualquer coisa, baixar as portas e ir embora."

O estoquista Anderson Oliveira, de 40 anos, chegou à loja (A Gaivota) logo após o início do incêndio. Segundo ele, o fogo começou no segundo andar, onde fica o estoque de tecidos, andar em que costuma trabalhar.