Rio São Francisco

Impacto ambiental: empresa mineira terá de implementar medidas reparatórias

Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:41 - Atualizado há 6 anos

Transposição do Rio São Francisco Crédito: Divulgação | Ministério de Integração Nacional | Arquivo

Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004. O termo prevê a implementação, pela Empresa de Participações Oeste de Minas Ltda, de medidas reparatórias e compensatórias em decorrência dos impactos ambientais causados pela intervenção realizada no rio São Francisco.

A companhia terá que abrir de um canal de desvio no leito do rio, encurtando o percurso dele em 7,5 km, e drenar suas lagoas marginais na região de Volta Grande, situadas no município de Lagoa da Prata (MG).

Além disso, a empresa deverá iniciar até 31 de outubro deste ano a execução do fechamento dos canais de drenagem existentes na lagoa das Piranhas, na região da Volta Grande, e nas lagoas dos Porcos, dos Patos e das Batatas, localizadas na Fazenda Coqueiro.

O acordo também prevê a atualização do mapeamento de áreas de preservação permanente na Fazenda Coqueiro junto ao Cadastro Ambiental Rural.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta