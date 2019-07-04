Home
>
Brasil
>
Impacto ambiental: empresa mineira terá de implementar medidas reparatórias

Impacto ambiental: empresa mineira terá de implementar medidas reparatórias

Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004

Folhapress

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:41

 - Atualizado há 6 anos

Transposição do Rio São Francisco Crédito: Divulgação | Ministério de Integração Nacional | Arquivo

Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004. O termo prevê a implementação, pela Empresa de Participações Oeste de Minas Ltda, de medidas reparatórias e compensatórias em decorrência dos impactos ambientais causados pela intervenção realizada no rio São Francisco.

Recomendado para você

Investigações apontam que gás foi liberado pela moradora de forma intencional, em uma tentativa de tirar a própria vida

Mulher provoca explosão em casa e deixa três policiais gravemente feridos

A investigação na USP durou mais de oito meses. O procedimento ocorreu a pedido da Procuradoria Geral da instituição, que apontou indícios de materialidade nas acusações

Professor de universidade pública é demitido após acusação de abuso sexual

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

A companhia terá que abrir de um canal de desvio no leito do rio, encurtando o percurso dele em 7,5 km, e drenar suas lagoas marginais na região de Volta Grande, situadas no município de Lagoa da Prata (MG).

Além disso, a empresa deverá iniciar até 31 de outubro deste ano a execução do fechamento dos canais de drenagem existentes na lagoa das Piranhas, na região da Volta Grande, e nas lagoas dos Porcos, dos Patos e das Batatas, localizadas na Fazenda Coqueiro.

O acordo também prevê a atualização do mapeamento de áreas de preservação permanente na Fazenda Coqueiro junto ao Cadastro Ambiental Rural.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais