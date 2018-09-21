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Feminicídio

IML confirma morte de advogada por asfixia antes de cair do 4º andar

Marido de Tatiane Spitzner foi preso no mesmo dia do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 11:52

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 11:52

Advogada Tatiane Spitzner é agredida pelo marido, Luís Felipe Manvailer Crédito: Reprodução
A advogada Tatiane Spitzner foi morta por asfixia mecânica, causada por esganadura e com sinais de crueldade, segundo o laudo do exame de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML),divulgado nesta quinta-feira. O corpo da advogada foi encontrado em 22 de julho dentro do apartamento onde ela morava com o marido, Luis Felipe Manvailer, em Guarapuava, na região Central do Paraná, após cair do 4º andar e ter sido carregado pelo marido de volta. Manvailer foi preso no mesmo dia, a mais de 300 quilômetros da cidade.
> Professor acusado de jogar esposa de prédio vira réu
O diretor do IML, Paulino Pastre, informou que, desde o início, o estudo feito pelos médicos legistas de Guarapuava indicava uma morte violenta.
"Todo o procedimento pericial realizado confirmou unanimemente, tanto os exames complementares realizados em Curitiba como o exame necroscópico lá em Guarapuava, que a Tatiane morreu e posteriormente caiu do prédio", disse o diretor do IML.
> "Agressor vai na mulher que demonstra fragilidade", diz especialista
O diretor do IML explicou que vários elementos ajudam a comprovar que houve a esganadura, além da fratura do osso hioide, que fica na região do pescoço. De acordo com Pastre, o corpo de Tatiane também apresentava evidências de que houve luta antes da morte.
"Ela apresentava no seu corpo  e estão descritas no laudo  muitas marcas de luta".
> 12 anos da Lei Maria da Penha: feminicídio é a ponta do iceberg 
O exame toxicológico indicou elevado grau de alcoolemia no corpo de Tatiane, o que, segundo o diretor do IML sugere que a advogada estava bastante fragilizada até para se defender no momento.
 
Em nota, a defesa de Luis Felipe Manvailer, informou que, assim que for intimada sobre o conteúdo dos laudos, vai submetê-los aos assistentes técnicos com expertises nas matérias e que, só depois, vai de pronunciar no processo.

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