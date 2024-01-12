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Em São Paulo

IML aponta que influenciador morreu por overdose de entorpecentes

O youtuber Carlos Henrique, de 26 anos, foi encontrado morto dentro de uma cova cavado no quintal da residência de um casal de amigos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 jan 2024 às 08:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 08:45

O corpo do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo
O corpo do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo Crédito: Reprodução/Henrique Medeiros no Facebook
A Polícia Civil de São Paulo informou nesta quinta-feira (11) que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o influenciador Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos, morreu por intoxicação provocada pelo uso de entorpecentes, ou seja, por uma overdose da substância.
Henrique Medeiros, como era mais conhecido, estava desaparecido desde a madrugada de Natal (25). No dia 30 de dezembro seu corpo foi encontrado enterrado no quintal da residência de um casal de amigos onde havia passado a ceia de Natal, em Itapecerica da Serra. O influenciador digital contava com mais de 87 mil seguidores no Instagram e quase 1,8 milhão de inscritos no YouTube.
Notícias relacionadas:Human Rights Watch: violência policial cresce no Brasil desde 2018 .No dia 31 de dezembro, a Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos e uma mulher de 24 anos que moravam na casa onde o corpo do influenciador foi encontrado. Eles são investigados pelo crime de ocultação de cadáver. 
Em depoimento à polícia, o casal informou que eles fizeram uso de drogas na noite de Natal, quando o influenciador passou mal e morreu. Por medo, eles decidiram enterrar o corpo do rapaz no quintal da casa
Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso ainda está sendo investigado.

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