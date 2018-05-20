Imigrantes à deriva por 35 dias são resgatados no litoral maranhense

Grupo de africanos foi resgatado na noite deste sábado Crédito: Divulgação/Governo do Maranhão

Um grupo de imigrantes foi resgatado de um barco à deriva na Baia de São Marcos, no Maranhão, na noite deste sábado. Segundo a Capitania dos Portos, eles estariam perdidos no mar há 35 dias. Os estrangeiros são oriundos do Senegal, Nigéria e Guiana, segundo informações da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos ao portal G1. Além deles, dois "coiotes", pessoas pagas para fazer a imigração ilegal, do Rio de Janeiro estavam na embarcação.

O barco foi localizado por pescadores cearenses que o rebocou até o continente, no litoral maranhense. Ao chegarem no cais de São José de Ribamar, o grupo recebeu atendimento médico no bairro de Araçagi e recebeu a atenção de equipes do governo do estado, do Corpo de Combeiros e das polícia Federal e Militar. A PF agora conduz as investigações sobre o caso e avaliará a situação jurídica do grupo no país.

Enquanto aguardam, os imigrantes foram encaminhados para São Luís, onde ficarão por tempo indeterminado.