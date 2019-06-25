Idoso passa mal e morre após ganhar caminhonete em bingo; veja vídeo

Idoso passou mal ao resgatar prêmio em bingo Crédito: Reprodução

Um idoso de 68 anos passou mal e morreu no último domingo (23), na cidade de Lajinha, em Minas Gerais, após ganhar uma caminhonete S10 em um bingo beneficente. Assim que subiu no palco para resgatar o prêmio, o ganhador caiu no chão. A cena foi transmitida ao vivo (veja abaixo) pelo Facebook do evento.

Assim que percebeu a queda, o locutor do bingo pediu socorro e solicitou uma ambulância para prestar atendimento ao idoso. A vítima foi socorrida e deu entrada no hospital da cidade com princípio de infarto.

Segundo o jornal O TEMPO, nas redes sociais os familiares confirmaram que a morte foi em decorrência do problema no coração.

CASO SEMELHANTE NO ES EM 2017

Evento que aconteceu no Parque de Exposições de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, teve bingo cujo prêmio era uma Toyota Hilux avaliada em R$ 160 mil Crédito: Tell Miranda | Tempo Real

Moises começou a passar mal, desmaiou e, em seguida, a equipe de socorristas que estava no local foi acionada pelo apresentador do bingo, Enildo Cardoso, de 60 anos. Quando Moises foi levado para a Unidade de Tratamento Incentivo (UTI) móvel, um rapaz, que estava sentado ao seu lado, apresentou a cartela do senhor, e a organização percebeu que aquela era a cartela ganhadora.

O apresentador do bingo conta que Moises estava a cerca de 100 metros do palco e, quando anunciou a cartela vencedora, ninguém se manifestou. Enildo calcula que cerca de 10 mil pessoas estavam presentes na festa. "Nós até achamos estranho, esperamos um pouco, e depois de uns oito minutos veio andando um homem de cabeça baixa", detalha.