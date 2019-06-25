Idoso passa mal e morre após ganhar caminhonete em bingo; veja vídeo

Um idoso de 68 anos passou mal e morreu no último domingo (23), na cidade de Lajinha, em Minas Gerais, após ganhar uma caminhonete S10 em um bingo beneficente. Assim que subiu no palco para resgatar o prêmio, o ganhador caiu no chão. A cena foi transmitida ao vivo (veja abaixo) pelo Facebook do evento.
Assim que percebeu a queda, o locutor do bingo pediu socorro e solicitou uma ambulância para prestar atendimento ao idoso. A vítima foi socorrida e deu entrada no hospital da cidade com princípio de infarto.
Segundo o jornal O TEMPO, nas redes sociais os familiares confirmaram que a morte foi em decorrência do problema no coração.
CASO SEMELHANTE NO ES EM 2017
Em setembro de 2017, o aposentado Moises Martins de Oliveira, 63 anos, morreu durante um evento que aconteceu no Parque de Exposições de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele, que morava em Marataízes, foi o ganhador de uma Toyota Hilux, avaliada em R$ 160 mil, e desmaiou após completar a cartela de um bingo.
Moises começou a passar mal, desmaiou e, em seguida, a equipe de socorristas que estava no local foi acionada pelo apresentador do bingo, Enildo Cardoso, de 60 anos. Quando Moises foi levado para a Unidade de Tratamento Incentivo (UTI) móvel, um rapaz, que estava sentado ao seu lado, apresentou a cartela do senhor, e a organização percebeu que aquela era a cartela ganhadora.
O apresentador do bingo conta que Moises estava a cerca de 100 metros do palco e, quando anunciou a cartela vencedora, ninguém se manifestou. Enildo calcula que cerca de 10 mil pessoas estavam presentes na festa. "Nós até achamos estranho, esperamos um pouco, e depois de uns oito minutos veio andando um homem de cabeça baixa", detalha.
Ele comenta que esse homem trouxe a cartela de Moises, que estava sentado ao seu lado, e explicou a situação. "Em seguida nós vimos as equipes de socorro e segurança dando assistência ao senhor, mas ele não resistiu e morreu ali mesmo, pelo que ficamos sabendo", afirmou na ocasião.