Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Iate de luxo de Eike Batista é vendido em leilão por R$ 14,4 milhões
Arremate

Iate de luxo de Eike Batista é vendido em leilão por R$ 14,4 milhões

A embarcação tem capacidade para 21 passageiros e conta com salas, quatro quartos, sendo duas suítes, uma das quais com sauna e closet, além de três cabines, cozinha e espaço para guardar dois jet skis Sprit of Brazil VIII, ano 09

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 18:31
Iate de Eike Batista foi arrematado por R$ 14,4 milhões, nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Nove minutos após a abertura do leilão, às 13h desta terça-feira (18), um lance presencial com valor a ser pago de forma parcelada arrematou por R$ 14,4 milhões o iate Pershing SPA, modelo 115, de propriedade do empresário Eike Batista, avaliado em R$ 18 milhões. A identidade do comprador não foi revelada.
O leilão foi determinado pelo juiz federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pelo julgamento de processos derivados da Operação Lava Jato no estado.
Em julho deste ano, Bretas condenou Eike Batista a 30 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Eike foi acusado de ter pago propina - US$ 16,5 milhões ou o equivalente a mais de R$ 60 milhões - ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso.
Atualmente, o empresário se encontra em prisão domiciliar e aguarda o julgamento de recurso contra a condenação em primeira instância. Ele foi preso em janeiro do ano passado, mas foi solto, beneficiado por liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
EMBARCAÇÃO
O iate Pershing SPA, modelo 115, tem capacidade para 21 passageiros. A embarcação tem salas, quatro quartos, sendo duas suítes, uma das quais com sauna e closet, além de três cabines, cozinha e espaço para guardar dois jet skis Sprit of Brazil VIII, ano 09.
De acordo com o edital, o iate tem a parte interna bem cuidada, mas exige do comprador a realização de manutenções corretivas na parte exterior. Por conta da apreensão determinada pela Justiça, não foi emitido pela Capitania dos Portos o documento de autorização para navegação nos anos de 2016, 2017 e 2018, embora as taxas e impostos continuem sendo pagos.
Uma primeira tentativa de venda do iate de Eike Batista ocorreu no último dia 13. Segundo informações da Central de Atendimento do leiloeiro Renato Guedes, que comandou o pregão, o comprador tem 24 horas para efetuar o pagamento da entrada do lance pelo iate, correspondente a 25% do valor ofertado. O restante será quitado em 30 parcelas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados