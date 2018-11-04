Hospital que pegou fogo no Rio deve ser reaberto nos próximos dias

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, visita a unidade após incêndio atingir a Coordenação de Emergência Regional (CER) Barra, que fica ao lado do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (03). Crédito: Márcio Mercante/Agência O Dia

O Hospital Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, no Rio, deve ser reaberto nos próximos dias, disse o prefeito da cidade Marcelo Crivella ao G1. Três pessoas morreram no local após incêndio, neste sábado (3), que atingiu a Emergência do hospital, um dos maiores na Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros e a Comlurb estão no local nesta manhã fazendo a remoção dos destroços.

Crivella orientou a população local a continuar indo ao hospital. "Pode vir pro Lourenço. Temos aqui uma equipe de ambulâncias e, se não pudermos atender aqui, vamos encaminhar para outro hospital", disse.

Segundo Crivella, o objetivo é abrir ainda esta semana pelo menos o serviço de triagem da Emergência, que fica no primeiro andar da Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca, parte do complexo onde ocorreu o incêndio. O fogo começou no segundo andar, que serve de apoio às equipes médicas, com refeitório e dormitórios - o atendimento a doentes fica no primeiro.