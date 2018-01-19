Horror em Copacabana: atropelamento repercute na imprensa internacional

"El País" destacou morte de bebê atropelado em Copacabana Crédito: Reprodução

A imprensa internacional reportou o "horror" em Copacabana depois que um motorista avançou sobre a orla e atropelou 17 pessoas, na noite desta quinta-feira. Identificado como Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, o condutor alegou que sofreu um ataque epilético e perdeu o controle do veículo. A edição dos jornais estrangeiros destacou a morte de Maria Louise, de 8 meses, atingida no incidente.

"Um bebê morto e uma dezena de feridos em atropelamento em massa no Rio de Janeiro", estampou o diário espanhol "El País", com texto da agência "EFE". Com a Europa em estado de alerta, ainda tensa diante de recentes ações de extremistas, que avançaram sobre multidões em carros e vans, os jornais europeus frisaram, no começo das reportagens, que a polícia brasileira descartou a hipótese de ataque terrorista.

"Mesmo se as imagens de feridos caídos e feridos após a passagem do veículo possam evocar as cenas de atentado a Nice, em 2016, ou a Barcelona, no ano passado, o Brasil não é alvo do terrorismo", explicou o jornal "Paris Match", em referência a atentados reivindicados pelo Estado Islâmico.

A rede americana "ABC" reproduziu a reportagem da agência Associated Press, que destacou a versão do motorista e também frisou as informações da polícia sobre a ausência de indícios de atentado. O jornal americano "New York Times" também publicou em seu site o texto da AP e reportou a alegação do condutor de que não estava alcoolizado.

Tabloide "Mirror" reproduziu imagens do incidente Crédito: Reprodução

Em sua edição online, o tabloide britânico "Mirror" alertou os seus leitores de que os vídeos mostravam imagens fortes e revelavam o "horror em Copacabana", na noite desta quinta-feira. O diário reproduziu filmagens da orla de Copacabana logo após o atropelamento, o qual descreveu como um "incidente aterrorizante".

A rede britânica "BBC" escreveu que o motorista avançou contra uma multidão na calçada da famosa praia carioca e descreveu vídeos nos quais as vítimas apareciam deitadas sobre a areia e o pavimento, enquanto recebiam cuidados médicos de emergência. A edição cita relatos de que o motorista teve um ataque epilético  a alegação de Anaquim ainda precisa ser comprovada na perícia. A polícia encontrou um medicamento para epilepsia no veículo e pelo menos uma pessoa próxima ao condutor confirmou a versão.

Ao citar a popularidade da praia de Copacabana entre residentes e turistas, a "BBC" contou ainda que o motorista passou por cima de mesas e cadeiras de um quiosque e parou, destruído, na areia. A rede reportou, com informações da agência France Presse, que um policial confirmou não se tratar de um ataque terrorista.

Os meios de comunicação "Le Parisien", "SkyNews" e diversas agências de notícias reportaram o incidente no Rio. Copacabana foi descrita como um ponto turístico célebre do Rio e o palco de um famoso réveillon do Brasil.