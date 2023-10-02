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Homens armados levam deputada estadual de sítio do RJ

Lucinha (PSD-RJ) estava desmontando a estrutura do seu aniversário no momento em que os suspeitos invadiram o local e sequestraram a deputada

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2023 às 10:46
A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD-RJ), foi raptada neste domingo (1º) por homens armados
A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD-RJ), foi raptada neste domingo (1º) por homens armados Crédito: Divulgação/Alerj
A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD-RJ), foi raptada neste domingo (1º) por homens armados que invadiram um sítio onde ela estava com a família, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Após ser levada para o interior da Vila Kennedy, também na zona oeste, foi liberada.
A Polícia Civil apura o motivo da ação. Uma das suspeitas seria a de que os criminosos estavam em fuga quando invadiram o sítio onde estava a parlamentar, na localidade Rio da Prata.
Em nota, a assessoria da parlamentar afirmou que "a deputada Lucinha se encontra bem e em segurança. Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos".
De acordo com informações passadas à Polícia Militar, Lucinha desmontava a estrutura da própria festa de aniversário que havia sido cancelada por conta da chuva na cidade.
Neste momento, homens armados invadiram o sítio, exigindo que a deputada os acompanhasse em um carro oficial da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Os seguranças do local foram rendidos.
Um policial que fazia a segurança da deputada e teve sua arma levada acionou a polícia após rastrear a localização do veículo. O carro estava na Vila Kennedy, área com atuação de grupos criminosos e que fica a 14 km do sítio.
Uma operação policial foi montada para o resgate da deputada, e os suspeitos do sequestro a deixaram ir embora em um carro de aplicativo.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas "as investigações ficarão a cargo da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) para identificar e responsabilizar os autores do crime".
Segundo informações da Alerj, nas eleições de 2008 ela foi a vereadora mais votada da cidade, com 68.799 votos, a maior votação de um político da zona oeste. Em 2011, Lucinha tomou posse como deputada estadual.

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