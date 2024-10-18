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Folha de São Paulo

Homem tenta atear fogo em moradores de rua em Botafogo, no Rio

Depois de atear fogo nos pertences dos moradores de rua, o homem saiu do local tranquilamente, deixando um rastro de labaredas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2024 às 10:07

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 10:07

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o homem jogou um líquido inflamável nas duas pessoas e em um cachorro na calçada da rua São Manuel, Botafogo
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o homem jogou um líquido inflamável nas duas pessoas e em um cachorro na calçada da rua São Manuel, Botafogo Crédito: Reprodução/G1 RJ
 A Polícia Civil investiga a tentativa de um homem de atear fogo em dois moradores de rua que dormiam em uma calçada de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada de 13 de outubro.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o homem jogou um líquido inflamável nas duas pessoas e em um cachorro na calçada da rua São Manuel.
As duas pessoas correram e, em seguida, o homem colocou fogo em cobertas e sacolas que estavam no local, usando um cabo de vassoura, com uma camiseta pendurada, para provocar o incêndio
Depois de atear fogo nos pertences dos moradores de rua, o homem saiu do local tranquilamente, deixando um rastro de labaredas.
A Polícia Civil analisa as imagens e investiga a autoria do crime. A Polícia Militar aumentou o patrulhamento na região após o ocorrido.
As imagens das câmeras de segurança mostram que foi a segunda tentativa do incendiário de atingir os moradores de rua.

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