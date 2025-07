Violência

Homem que sequestrou ônibus no RJ é condenado a 25 anos de prisão

Segundo a Justiça, o homem usou meios que resultaram em perigo, recurso que dificultou a defesa das vítimas e portava uma arma de fogo de uso restrito

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:22

Homem que sequestrou ônibus no RJ é condenado a 25 anos de prisão Crédito: Reprodução/Folha

O homem que invadiu um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, em março do ano passado, e manteve 16 pessoas reféns por cerca de três horas, foi condenado a 25 anos e três meses de prisão, em regime fechado. A condenação de Paulo Sérgio de Lima, 30, no Tribunal do Júri da capital, foi por tentativa de homicídio contra duas pessoas, sequestro e cárcere privado.

>

Segundo a Justiça, o homem usou meios que resultaram em perigo, recurso que dificultou a defesa das vítimas e portava uma arma de fogo de uso restrito. Lima atirou contra duas pessoas, por acreditar que elas eram policiais que estavam no ônibus para prendê-lo. Em seguida, impediu que os passageiros, entre eles uma criança de dois anos, saíssem do veículo. Uma das vítimas foi usada como "escudo humano".>

O julgamento, na terça-feira (29), teve sete horas de duração. Uma das vítimas do disparo, Bruno Lima Soares, levou um tiro no tórax e outro no abdômen. Ele ficou internado quase dois meses em um hospital. A outra vítima, Carlos Felipe Sanglard Torres, sofreu ferimentos no rosto e no pescoço, provocados por estilhaços de vidro. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, Lima chegou a dizer, durante o julgamento, que gostaria de ser diretor de um filme ao referir-se às cenas que protagonizou na rodoviária.>

Ele foi preso em flagrante após negociações conduzidas por policiais militares no dia do crime. Em depoimento, disse que era morador da Rocinha, zona sul do Rio, e tentava fugir para Juiz de Fora (MG) após uma desavença com o Comando Vermelho.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta