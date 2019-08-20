Homem que rendeu ônibus na Ponte Rio-Niterói ameaça atear fogo no veículo

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 11:17
- Atualizado há 6 anos
Um homem armado que faz passageiros de um ônibus reféns na ponte Rio-Niterói ameaça atear fogo no veículo. Se identificando como policial, o homem rendeu o coletivo da Viação Galo Branco por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira (20). As informações são da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A ponte foi totalmente interditada.
Em entrevista à GloboNews, a porta-voz da PRF, Sheila Sena, afirmou que seis reféns já foram liberados, sendo cinco mulheres e um homem, e 18 seguem dentro do veículo. Um policial está negociando as demais liberações com o sequestrador, que, segundo ela, está ameaçando colocar fogo no veículo. Ele estaria armado com uma arma de choque e uma faca.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombeiros cercaram o veículo que está parado na altura do Vão Central. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 7h10.
Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada. No Facebook, o Centro pediu para que os passageiros que chegam de Niterói utilizem o serviço de barcas para fazer a travessia.
