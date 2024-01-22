Homem que já foi apontado como chefe de milícia é morto a tiros no RJ

Sérgio da Costa Silva era conhecido como Sérgio Bomba e foi morto a tiros na noite deste domingo (21) na zona oeste do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem apontado como chefe de uma milícia foi morto a tiros, na noite deste domingo (21), na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sérgio da Costa Silva, 44, conhecido como Sérgio Bomba, chegou a ser preso em 2017, após ser denunciado como liderança de uma milícia de Sepetiba, também na zona oeste do Rio. No processo, a milícia é denunciada por cobrar taxas de comerciantes e moradores; grilagem de terras e clonagem de c

Ele já foi apontado como braço direito de Carlos da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em abril de 2017. Braga uniu o tráfico e a milícia e expandiu a organização chamada Família Braga para diversas regiões do estado, de acordo com a polícia. Em imagens que circulam nas redes sociais, Silva aparece com várias marcas de tiros, sentado na cadeira do quiosque. Uma mulher o ampara. Bombeiros constataram a morte no local, por volta das 21h, e a perícia foi acionada.