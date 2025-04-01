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Importunação

Homem que apalpou nádega de mulher no elevador é condenado a pagar R$ 100 mil

O caso aconteceu em fevereiro de 2024 e foi registrado pelas câmeras de segurança do elevador. A nutricionista denunciou a importunação sexual e divulgou a gravação nas redes sociais

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 10:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2025 às 10:27
A importunação aconteceu em Fortaleza. Homem foi punido
A importunação aconteceu em Fortaleza. Homem foi punido Crédito: Videomonitoramento
O assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto foi condenado pela Justiça do Ceará a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais à nutricionista Larissa Duarte, apalpada por ele no elevador de um prédio comercial em Fortaleza. Em nota à imprensa, a defesa informou que vai recorrer da decisão porque "o valor da condenação está em desconformidade com a jurisprudência dos tribunais brasileiros em casos semelhantes".
O caso aconteceu em fevereiro de 2024 e foi registrado pelas câmeras de segurança do elevador. A nutricionista denunciou a importunação sexual e divulgou a gravação nas redes sociais. A juíza Lucimeire Godeiro Costa, da 21ª vara Cível de Fortaleza, afirma na decisão que "a materialidade e a autoria da importunação sexual restaram incontroversas" e que o episódio causou "constrangimento, humilhação e abalo psicológico".
"A conduta do réu - apalpar a autora sem seu consentimento em um elevador - configura inequivocamente importunação sexual. Trata-se de ato ilícito que viola a dignidade sexual da vítima, um dos pilares da dignidade da pessoa humana", diz um trecho da sentença. Em sua defesa, Israel disse estar arrependido. Ele também argumentou que a divulgação do vídeo gerou sua exposição e lhe causou danos. O assessor de investimentos foi demitido após o episódio vir a público.
A juíza afirma na sentença que "não se pode se considerar como ato ilícito o fato de uma vítima divulgar que sofreu um crime, a fim de que o caso tomasse repercussão". "A divulgação do caso, inclusive com o surgimento de outras denúncias contra o réu (processo em trâmite na 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza), apenas demonstra que a ampla visibilidade do fato pode resultar também na identificação dos responsáveis", concluiu a magistrada.

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