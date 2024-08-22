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Inusitado

Homem passeia montado em búfalo na orla de Copacabana

O animal de 4 anos foi um atrativo para as pessoas que estavam no local. Agentes da Secretaria de Ordem Pública foram acionados para retirar o animal da orla
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2024 às 14:14

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 14:14

Imagens mostram o búfalo passeando na orla
Imagens mostram o búfalo passeando na orla  Crédito: Reprodução/Redes sociais
Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro precisaram intervir para retirar um homem que estava passeando com um búfalo pela orla de Copacabana. O dono do animal, identificado como Rômulo Cavalcante, surpreendeu as pessoas que passavam por Copacabana na noite da quarta-feira (21) ao surgir montado no animal. No seu perfil no Instagram, o homem explicou que era o sonho do "Diferentão", como ele chama o animal, conhecer o mar, e mostrou a reação do bicho ao se aproximar da água da praia.
"Rapaz, vou realizar o sonho do Bill [o búfalo]. Ele vai entrar no mar. É rezar para ele sair bem, porque tá indo empolgadinho. Olha a alegria dele", diz o tutor do animal. Apesar de o tutor dizer que conhecer o mar é um "sonho" do animal, ele hesita em tocar na água. "Ficou com medo do mar. Quase me jogou no chão. 'Diferentão', vamos", brincou Rômulo.
Búfalo posou para fotos com curiosos. O animal de 4 anos, que aparenta ser bastante dócil, foi um atrativo para as pessoas que estavam em Copacabana, que tiraram fotos ao lado ou montadas no bicho. Agentes da Secretaria de Ordem Pública foram acionados para retirar o animal da orla. O tutor justificou que estava a caminho de Campos dos Goytacazes (RJ) e que teria parado para o bicho descansar e conhecer Copacabana.
Em nota, a Seop confirmou que o homem apresentou a documentação legal do búfalo. Por esse motivo, o animal não foi apreendido, mas os agentes escoltaram o dono e o búfalo até a carreta que eles vieram, porque 'Diferentão' não podia ficar solto na orla. Rômulo Cavalcante é natural de São José do Jacuri (MG). Em seu perfil no Instagram, ele costuma compartilhar sua rotina ao lado do animal para os mais de 16 mil seguidores. Conforme explicou, ele e 'Diferentão' vão para Campinas e Barretos, ambas as cidades no interior de São Paulo, onde participarão de festas.

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