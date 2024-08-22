Homem passeia montado em búfalo na orla de Copacabana

Imagens mostram o búfalo passeando na orla Crédito: Reprodução/Redes sociais

Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro precisaram intervir para retirar um homem que estava passeando com um búfalo pela orla de Copacabana. O dono do animal, identificado como Rômulo Cavalcante, surpreendeu as pessoas que passavam por Copacabana na noite da quarta-feira (21) ao surgir montado no animal. No seu perfil no Instagram, o homem explicou que era o sonho do "Diferentão", como ele chama o animal, conhecer o mar, e mostrou a reação do bicho ao se aproximar da água da praia.

"Rapaz, vou realizar o sonho do Bill [o búfalo]. Ele vai entrar no mar. É rezar para ele sair bem, porque tá indo empolgadinho. Olha a alegria dele", diz o tutor do animal. Apesar de o tutor dizer que conhecer o mar é um "sonho" do animal, ele hesita em tocar na água. "Ficou com medo do mar. Quase me jogou no chão. 'Diferentão', vamos", brincou Rômulo.

Búfalo posou para fotos com curiosos. O animal de 4 anos, que aparenta ser bastante dócil, foi um atrativo para as pessoas que estavam em Copacabana, que tiraram fotos ao lado ou montadas no bicho. Agentes da Secretaria de Ordem Pública foram acionados para retirar o animal da orla. O tutor justificou que estava a caminho de Campos dos Goytacazes (RJ) e que teria parado para o bicho descansar e conhecer Copacabana.