Homem mata a noiva e tira a própria vida em São Paulo

A vítima, Izadora Amorim Novaes, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 10:58 - Atualizado há 6 anos

José Antonio atirou na cabeça da noiva e depois se matou em Ribeirão Preto Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma mulher de 28 anos morreu depois de ser baleada na cabeça pelo noivo no quarto do apartamento do casal, na manhã deste domingo, 6, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A vítima, Izadora Amorim Novaes, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Depois do crime, o autor do disparo, José Antonio Amado Junior, de 37 anos, tirou a própria vida. Ele chegou a ser socorrido, mas também morreu. A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio seguido de suicídio.

A tragédia aconteceu em um condomínio, na Avenida Portugal, no bairro City Ribeirão, zona sul da cidade. Os vizinhos ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar. O apartamento foi arrombado e os policiais encontraram o homem e a mulher no quarto do casal.

Uma pistola calibre 380 foi encontrada sob o corpo do homem. Junior foi levado para a Santa Casa, onde foi registrado o óbito. Izadora deu entrada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, mas também não resistiu.

Vizinhos relataram terem ouvido barulho de briga e vidros quebrados antes dos disparos. Segundo a polícia, o casal tinha um histórico de desentendimentos. A arma recolhida no imóvel foi encaminhada para perícia.

A Polícia Civil vai investigar as mortes e os motivos que levaram a esse desfecho. O corpo de Izadora será sepultado nesta segunda-feira, 7, às 9h30, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto. O sepultamento de Amado Junior será também nesta segunda, às 9 horas, no cemitério municipal de Pontal, cidade da região.

