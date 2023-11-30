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Mistério

Homem mascarado atira contra grupo em ensaio carnavalesco em PE

Uma criança e quatro mulheres foram baleadas. Todos foram socorridos pelo Samu para um hospital da região. O caso é investigado como tentativa de homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2023 às 14:49

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:49

Uma criança de cinco anos e quatro mulheres foram baleadas em Goiana (PE). Um homem mascarado e de motocicleta disparou contra o grupo, que ensaiava uma dança carnavalesca. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (29) no centro do município.
O suspeito fugiu do local do crime e não tinha sido encontrado até a manhã desta quinta-feira (30). As mulheres baleadas têm entre 18 e 34 anos. Todos foram socorridos pelo Samu para um hospital da região. O UOL buscou a Prefeitura de Goiana para saber para qual unidade hospitalar as vítimas foram levadas e qual o estado de saúde delas. O espaço será atualizado tão logo haja resposta. O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Goiana.

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