Homem invade igreja, atira e mata fiéis após esfaquear a ex em MG

O homem seguiu na direção da Igreja Batista Shalom, no Bairro Bela Vista, onde ocorria uma reunião. No local, ele teria atirado contra três pessoas