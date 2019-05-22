Homem invade igreja, atira e mata fiéis após esfaquear a ex em MG

Atirador matou quatro pessoas em Paracatu, MG Crédito: Divulgação/Polícia Militar MG

Quatro pessoas morreram após serem feridas por um atirador que invadiu uma igreja evangélica no município de Paracatu, em Minas Gerais, na noite de desta terça-feira (21). Identificado como Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, ele foi atingido por um tiro de fuzil disparado por policiais que tentaram impedir a ação do criminosos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais, antes de chegar à igreja, o homem foi até a casa de sua mãe, onde estava a ex-namorada e a golpeou com uma facada na altura do pescoço. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos.

Em seguida, ainda conforme informou a PM mineira, o homem seguiu na direção da Igreja Batista Shalom, no Bairro Bela Vista, onde ocorria uma reunião. No local, ele teria atirado contra três pessoas, que morreram, segundo a polícia.

Os militares chegaram à igreja e o homem foi baleado por policiais. Ele foi levado para o hospital.



