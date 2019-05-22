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Crime

Homem invade igreja, atira e mata fiéis após esfaquear a ex em MG

O homem seguiu na direção da Igreja Batista Shalom, no Bairro Bela Vista, onde ocorria uma reunião. No local, ele teria atirado contra três pessoas

Publicado em 

22 mai 2019 às 02:32

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 02:32

Atirador matou quatro pessoas em Paracatu, MG Crédito: Divulgação/Polícia Militar MG
Quatro pessoas morreram após serem feridas por um atirador que invadiu uma igreja evangélica no município de Paracatu, em Minas Gerais, na noite de desta terça-feira (21). Identificado como Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, ele foi atingido por um tiro de fuzil disparado por policiais que tentaram impedir a ação do criminosos.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais, antes de chegar à igreja, o homem foi até a casa de sua mãe, onde estava a ex-namorada e a golpeou com uma facada na altura do pescoço. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos.
Em seguida, ainda conforme informou a PM mineira, o homem seguiu na direção da Igreja Batista Shalom, no Bairro Bela Vista, onde ocorria uma reunião. No local, ele teria atirado contra três pessoas, que morreram, segundo a polícia.
Os militares chegaram à igreja e o homem foi baleado por policiais. Ele foi levado para o hospital.
 
 

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