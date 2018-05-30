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Homem faz gesto obsceno ao vivo e recebe bronca de repórter; veja

'Que feio, moço', lamentou Michelle Loreto durante reportagem do 'SP1'

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:14
A repórter Michelle Loreto durante o momento Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSP1ENTITY_apos_ENTITY (2018) / Globo
A repórter Michelle Loreto, do SP1, respondeu à ofensa de um homem que passava pelo local em que estava gravando uma entrada ao vivo, em plena Avenida Paulista, nesta quarta-feira (30).
Quando a jornalista abordava a questão do turismo na capital, que receberá dois grandes eventos nos próximos dias, a Marcha para Jesus e a Parada Gay, um rapaz que passava pela rua mostrou o dedo do meio em direção à câmera da emissora, sem mostrar seu rosto. Michelle chegou a desviar levemente sua cabeça no momento.
"Que feio, moço...", lamentou, antes de retornar ao que estava falando. A intromissão não foi comentada por Tralli na volta ao estúdio, após a exibição de uma reportagem.
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