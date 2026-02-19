Tragédia

Homem é suspeito de matar ex-companheira e atirar na sogra em SP

Bruno de Oliveira Zani teria ido ao local buscar o filho, mas foi proibido pela família da mulher pelo horário

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:51

Crime ocorreu na rua Universal, em Diadema, na Grande São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View

A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher de 27 anos morta após uma discussão em frente à residência onde morava, em Diadema, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (17). O principal suspeito é o ex-companheiro dela, Bruno de Oliveira Zani, que fugiu após o crime. A reportagem não localizou a defesa de Zani.

Segundo familiares da vítima, Zani chegou à residência, na rua Universal, no bairro Núcleo Habitacional Nova Conquista, embriagado e exigiu levar o filho do casal, de 2 anos, para passar à noite com ele.

A família se recusou a entregar o garoto, alegando o horário tardio depois das 23h e o estado em que o homem se encontrava, e orientou Zani a retornar no dia seguinte para buscar a criança.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem ficou nervoso com a decisão da família e disse que levaria o filho. Em seguida, forçou a entrada no imóvel ao levantar o portão da garagem. Ele estava armado com uma pistola.

Já dentro da casa, atirou contra uma motocicleta da família e, na sequência, disparou contra a ex-esposa, identificada como Mariane, atingida no abdome. A mãe dela, que estava ao lado da filha, foi baleada no lado esquerdo do rosto. Depois dos tiros, Zani entrou em um Honda Fit e fugiu, segundo o registro policial.

Mãe e filha foram levadas ao Hospital Municipal de Diadema, onde Mariane morreu. A mãe ficou internada.

Policiais civis encontraram e apreenderam duas cápsulas de calibre 9 mm no local. O veículo de Zani foi localizado abandonado. Um familiar de Mariane fez o reconhecimento fotográfico do suspeito em uma delegacia.

A Polícia Civil também investiga se Zani possui registro como CAC, sigla para colecionador de armas, atirador desportivo ou caçador.

O caso foi registrado como feminicídio tentado e consumado no 3° DP de Diadema.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta