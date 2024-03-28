Homem é preso suspeito de matar a própria filha em São Paulo

Wellington Silva Rosas, 39, foi preso em flagrante e confessou ter matado a filha Rayssa Silva Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em São Paulo suspeito de ter matado a própria filha. O corpo de Rayssa Silva, 18, foi encontrado por policiais militares na última terça-feira (26). Estava em um buraco no asfalto na avenida Asdrúbal do Nascimento, via de acesso para a avenida 23 de Maio na região central da cidade.

O pai dela, Wellington Silva Rosas, 39, foi preso em flagrante pelo crime. Nesta quarta-feira (27), a prisão foi convertida para preventiva durante a audiência de custódia, segundo o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Wellington foi encontrado pela polícia na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Ele foi levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Segundo a polícia, ele escondeu o corpo na área do acesso à avenida 23 de Maio. "Ele foi conduzido ao DHPP, onde confessou o crime e foi reconhecido por uma das testemunhas", afirmou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.