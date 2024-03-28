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Crueldade

Homem é preso suspeito de matar a própria filha em São Paulo

O corpo estava em um buraco no asfalto. O homem confessou o crime e foi reconhecido por uma das testemunhas

Publicado em 28 de Março de 2024 às 16:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2024 às 16:23
Wellington Silva Rosas, 39, foi preso em flagrante e confessou ter matado a filha Rayssa Silva, de 18 anos
Wellington Silva Rosas, 39, foi preso em flagrante e confessou ter matado a filha Rayssa Silva Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi preso em São Paulo suspeito de ter matado a própria filha. O corpo de Rayssa Silva, 18, foi encontrado por policiais militares na última terça-feira (26). Estava em um buraco no asfalto na avenida Asdrúbal do Nascimento, via de acesso para a avenida 23 de Maio na região central da cidade.
O pai dela, Wellington Silva Rosas, 39, foi preso em flagrante pelo crime. Nesta quarta-feira (27), a prisão foi convertida para preventiva durante a audiência de custódia, segundo o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Wellington foi encontrado pela polícia na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Ele foi levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).
Segundo a polícia, ele escondeu o corpo na área do acesso à avenida 23 de Maio. "Ele foi conduzido ao DHPP, onde confessou o crime e foi reconhecido por uma das testemunhas", afirmou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.
O caso foi registrado pela especializada como homicídio e ocultação de cadáver. Nas redes sociais, familiares e conhecidos de Rayssa lamentaram o assassinato e pediram justiça. A Folha de S.Paulo não localizou a defesa de Wellington.

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