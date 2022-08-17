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Folha de São Paulo

Homem é preso por suspeita de matar filho de ex-companheira na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (16) em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de ter esfaquea...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 08:33

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 08:33

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (16) em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de ter esfaqueado sua ex-companheira, que está grávida, e de ter matado o filho dela, de 8 anos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e no local encontrou a mulher, de 29 anos, e o menino. Os dois estavam com ferimentos provocados por faca.
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, também na Grande São Paulo. O filho foi levado por vizinhos a um pronto-socorro de Embu das Artes. A criança não resistiu e morreu.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde diz que a mulher foi submetida a cirurgia e que está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com condição estável e consciente.
Segundo a polícia, testemunhas relatam que o crime ocorreu após uma discussão entre a mulher e o ex-companheiro.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Questionada, a polícia não respondeu se ele confessou o crime.
A morte do menino foi registrada como homicídio na delegacia de Embu das Artes.
Conforme estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, 15 pessoas foram assinadas em casos homicídios dolosos em Embu das Artes nos seis primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 18 vítimas.
ONDE DENUNCIAR CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
190 - Polícia Militar Ligue
180 - Central de Atendimento à Mulher
Disque 100 - Disque Direitos Humanos

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