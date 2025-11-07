Home
Homem é morto ao defender amigo em assalto na zona sul de SP

Leonardo de Souza Alves foi preso após ser contido por pedestres quando tentava roubar outra vítima; ele estava armado e conseguiu ser imobilizado até a chegada da GCM

Crédito: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (5) o suspeito de ter assassinado o instrutor físico Arinaldo Tadeu de Oliveira da Silva, 59, durante um assalto em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na noite de 30 de outubro. Leonardo de Souza Alves foi preso após ser contido por pedestres quando tentatava roubar outra vítima no Capão Redondo, também na zona sul. Ele estava armado e conseguiu ser imobilizado até a chegada da GCM. Na delegacia, ao ser identificado, a polícia verificou que o suspeito de roubo era procurado por latrocínio. Ele havia sido identificado como autor da morte de Silva pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A reportagem não localizou a defesa dele até a publicação deste texto.

O instrutor físico foi baleado ao tentar defender o amigo de agressão durante um assalto nas proximidades do terminal Santo Amaro. Segundo a polícia, os dois caminhavam pela travessa Jurci Soares Sebastião, quando foram abordados por um homem armado. De acordo com relato das vítimas, o suspeito pegou R$ 8 e um cartão de vale-transporte de Silva, além de uma pequena bolsa do amigo que o acompanhava. O ladrão, então, agrediu o homem com uma coronhada, Silva tentou defendê-lo e acabou baleado. Ele levou um tiro no pescoço, foi levado ao Hospital das Clínicas em estado grave, mas morreu no dia seguinte.

A investigação do setor de roubos e latrocínios do Deic analisou imagens de câmeras de segurança da região e identificou Alves rondando pelas ruas do entorno em um veículo. Em algumas imagens é possível ver que ele estaciona o veículo, desembarca e realiza o roubo. O Deic agora investiga se o preso seria o autor de outros crimes na região.

