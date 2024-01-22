Homem é jogado de ponte após sequestro e se salva agarrando em cabos em SP

Imagens mostram a vítima agarrada em cabos na ponte e também o resgate Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um homem de 28 anos foi resgatado com vida após ser jogado de uma ponte por supostos sequestradores em Bertioga, litoral de São Paulo. O resgate foi feito por equipes do 6° Grupamento do Corpo de Bombeiros. Na madrugada deste domingo (21), a PM foi informada por testemunhas de que três pessoas haviam parado um veículo e arremessado um rapaz sobre a ponte do Rio Itapanhau, na altura do km 224 da rodovia Manoel Hipólito do Rego (SP-55).

Agentes se deslocaram até o local, ouviram alguém pedindo socorro e viram o homem agarrado aos cabos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que ele é salvo por um agente. Ele alcança a vítima, com o uso de cordas, e desce com ela até o solo. O homem informou ter sido sequestrado, na noite da última sexta-feira (19), no bairro Perequê, no Guarujá, e levado até uma casa em Bertioga. Ao menos três envolvidos participaram do sequestro, sendo que um deles o vigiava armado. Ele diz ter sido agredido pela quadrilha, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).