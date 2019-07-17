Homem é filmado transportando fogão em patinete elétrico

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:57
- Atualizado há 6 anos
Um homem foi flagrado transportando um fogão em patinete elétrico na orla da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, nesta terça-feira, 16. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o usuário com o fogão pendurado nas costas, como "mochila", na Avenida Atlântica.
De acordo com a prefeitura do Rio, o novo decreto de patinetes elétricos proíbe o transporte de cargas e há multa prevista, que depende de regulamentação que será criada pelo grupo de trabalho que trata do tema. A gestão municipal informou que está em fase educativa e de orientação aos usuários de patinetes.
Em nota, Guarda Municipal do Rio alertou que esse tipo de transporte, além de ser proibido, coloca em risco a vida do próprio patinador e pode causar acidentes na via pública, envolvendo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
Por meio de nota, a Grow, detentora das marcas Grin e Yellow, informou que o decreto municipal 46.181, de 2 de julho de 2019, que regulamenta o uso de patinetes elétricas no Rio de Janeiro, proíbe o transporte de cargas.
No texto, a empresa informou que aposta em ações educativas para conscientizar a população sobre o correto uso dos equipamentos no Rio e assegurar a segurança de todos - usuários ou não dos patinetes, motoristas e pedestres -, bem como colaborar com as discussões sobre mobilidade urbana no País.
