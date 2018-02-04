Homem é executado dentro de ambulância em frente a hospital no Rio

Fachada do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo Crédito: Ricardo Cassiano | Prefeitura do Rio

Um homem foi executado com pelo menos 15 tiros, na madrugada deste domingo (4), dentro de uma ambulância do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Rio de Janeiro. Mikael Barbosa da Cruz seria transferido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde passaria por uma neurocirurgia.

Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos em um carro pararam ao lado do veículo e dispararam várias vezes contra a vítima. A Divisão de Homicídios (DH) da capital investiga o caso.

Testemunhas contaram que os bandidos abriram a porta da ambulância, pediram que a enfermeira virasse de costas e atiraram contra o homem. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime.