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Brasil

Homem é executado dentro de ambulância em frente a hospital no Rio

Testemunhas contaram que os bandidos abriram a porta da ambulância, pediram que a enfermeira virasse de costas e atiraram contra o homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 13:02

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 13:02

Fachada do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo Crédito: Ricardo Cassiano | Prefeitura do Rio
Um homem foi executado com pelo menos 15 tiros, na madrugada deste domingo (4), dentro de uma ambulância do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Rio de Janeiro. Mikael Barbosa da Cruz seria transferido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde passaria por uma neurocirurgia.
Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos em um carro pararam ao lado do veículo e dispararam várias vezes contra a vítima. A Divisão de Homicídios (DH) da capital investiga o caso.
Testemunhas contaram que os bandidos abriram a porta da ambulância, pediram que a enfermeira virasse de costas e atiraram contra o homem. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime.
" Eu estava lanchando em frente ao hospital quando começou o intenso tiroteio. Era tiro demais. Todo mundo se jogou no chão, desesperado", contou uma testemunha, acrescentando que, em três dias, esta foi a quinta execução naquela região . "A DH já está acostumada a vir aqui', disse.

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